SOS Børnebyerne mangler indsamlere i Sønderborg

Sønderborg: Søndag den 6. maj går medlemmer af SOS Børnebyernes lokalgruppe i Sønderborg ud og stemmer dørklokker. Målet er at få flere penge samlet ind, så forældreløse børn i verden kan få en tryg opvækst.

Men rundt i Sønderborg Kommune er der stadig brug for mange flere indsamlere, derfor opfordrer gruppens formand, Bodil Glenthøj, nu så mange som muligt til at melde sig som indsamlere på dagen.

- Det vigtigt, at rigtigt mange giver et nap med, så vi kan hjælpe endnu flere børn, mener Bodil Glenthøj.

- Intet barn skal vokse op alene, og blot ved at bruge to-tre timer af søndagen, kan man være med til at ændre livet for udsatte børn. Vi ved, at det nytter, og at pengene har afgørende betydning for børn og familier rundt i verden. Vi så det med egne øjne på rejsen med andre frivillige til Laos og Cambodja i efteråret. Børn, der har haft en traumatisk start på livet, lever nu i en børneby, har fået en mor og søskende og er sunde og glade. Det er meget overvældende at opleve, siger Bodil Glenthøj i en pressemeddelelse.

Er man interesseret i en rute, kan man melde sig som indsamler på telefon 33 73 02 33 eller på www.sosindsamling.dk