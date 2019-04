SIB har opbygget et superregnskab

SIB Byggeri A/S

SIB Byggeri A/S er grundlagt i 1962 og har specialiseret sig inden for en bred vifte af byggeri- institutions-, idræts-, erhvervs- og boligbyggeri, villaer, anlægsopgaver, renoveringer, vedligeholdelse og reparation.SIB Byggeri A/S har i dag ca. 110 ansatte og hovedsæde i Sjællandsgade i Sønderborg.



I følge Erhvervsstyrelsen havde selskabet Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning A/S (SIB) i 2018 et overskud på 7,1 mio. kroner før skat og 5,5 mio. efter skat.



Egenkapitalen er steget fra 13,3 mio. kroner til 17,7 mio. kroner.



SIB Byggeri ejes og drives af direktør/bygmester Torben Golles og direktør/cand.jur Hans Christian Jensen.