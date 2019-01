S er under pres for at genåbne sag

Sønderborg: En beslutning er en beslutning, og Socialdemokraterne i Sønderborg Byråd ønsker ikke, at byrådet igen skal drøfte Dalsmark Plejehjem.

- Kan vi regne med, at når vi har taget en beslutning, så står vi ved den, spørger borgmester Erik Lauritzen (S), der nu overvejer, hvordan han kan afklare diverse "misforståelser" i sagen

For bag om ryggen på partiet tegner sig et flertal, der arbejder på at få en revurdering af argumenterne for at kommunalisere Dalsmark Plejehjem.

- Vi siger: Lad os få undersøgt, om der en mulighed for, at det kan fortsætte som nu. Hvis det så viser sig, at vi ikke har haft det tilstrækkelige grundlag for at træffe beslutningen om at hjemtage opgave, må sagen gå om, sagde Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, til JydskeVestkysten under et debatmøde onsdag på Dalsmark Plejehjem.

Sønderborg Kommune har opsagt driftsaftalen med Danske Diakonhjem fra 1. januar 2020 for selv at overtage driften. Det sker, fordi først kommunens jurister og dernæst advokatvirksomheden Horten har vurderet, at det vil være ulovligt at lade Danske Diakonhjem fortsætte. Opgaven skal enten i udbud eller hjemtages, som det hedder, når en kommune selv tager over. Et flertal i byrådet har valgt det sidste.

Driften af Dalsmark Plejehjem har ganske vist aldrig været kommunal. Men det er kommunen, der betaler, lige som kommunen henviser nye beboere og har tilsyn med, at plejen lever op til kravene.