S: Grotesk spareplan i Landbrugsstyrelsen

Planen om at fyre op mod 70 medarbejdere i Landbrugsstyrelsen møder skarp kritik fra den socialdemokratiske finansordfører, Benny Engelbrecht.

- Det er grotesk, at man først flytter arbejdspladser til provinsen og beder folk om at flytte med, og straks efter skærer man så voldsomt ned, at det ikke kan undgå at ramme hårdt, siger Benny Engelbrecht.

Han er valgt i Sønderborgkredsen, som huser 376 af de omkring 4000 arbejdspladser i Landbrugsstyrelsen, som gennem de seneste år er flyttet fra København til provinsen.

Langt de fleste arbejder i dag i Augustenborg på Als.

- Så kraftig en reduktion kan ikke undgå at forringe kvaliteten af det arbejde, som Landbrugsstyrelsen laver. Dermed kan vi se frem til, at alle kritikerne af at flytte statslige arbejdspladser til provinsen kan komme og sige: "Se, hvad vi sagde, de kan jo ikke finde ud af det, siger Benny Engelbrecht.

- Det er stærkt problematisk - også i forhold til fremtidige udflytninger, siger han.

Han vil nu rejse sagen i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger.

Ifølge spareplanen står Landbrugsstyrelsen til at miste 18 procent af sine bevillinger frem mod 2022. Alene i 2019 svarer det til næsten 70 millioner kroner. Fyringerne ventes gennemført i oktober. I forvejen er Landbrugsstyrelsen ramt af lange sagsbehandlingstider