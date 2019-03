De sunde valg skal være lettere at tage, mens det skal blive mere besværligt at vælge usundt. Det er grundtanken bag Sønderborg Kommunens nye sundhedspolitik.

Sønderborg: Rygere af en vis alder kan huske dengang, de uden ballade kunne tænde en smøg på arbejdet. Både i skurvognen, på kontoret og i baglokalet.

Nu skal de mange steder bevæge sig helt uden for arbejdspladsens matrikel. Og står det til Helge Larsen, der er formand for Sønderborg Kommunes sundhedsvalg, skal rygerne fremover være på vej hjem, før smøgerne kommer op af lommen.

Sønderborg Kommune arbejder på helt at forbyde rygning i arbejdstiden for kommunalt ansatte, lige som byrådet allerede har vedtaget, at al rygning i skoletiden skal være forbudt. Det gælder for både elever og ansatte og uanset, om smøgerne tændes inden for eller uden for skolens matrikel.

- Det handler om at gøre det så besværligt som muligt at tage de usunde valg. I stedet skal det være lettere at vælge sundt, forklarer han.

Kort fortalt er det essensen af den sundhedspolitik, byrådet netop har vedtaget. Den sætter fokus på tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, overvægt og kronisk sygdom.