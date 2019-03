Ryger du i 2030?

Helene Jon, 17 år Jeg er slet ikke begyndt. Jeg synes, det lugter grimt. I skolen havde vi besøg af en, der fortalte, hvad rygning gør ved kroppen, og hvordan man kan se det på tænderne. Så jeg har aldrig haft lyst til at ryge. Men mange i min omgangskreds ryger, så jeg tror det bliver svært for kommunen at nå målet. Til festerne på gymnasiet er det måske over halvdelen, der går udenfor og ryger. Måske det vil virke med skræmmekampagner med for eksempel billeder af lunger fra en ryger? Foto: Birthe Juul Mathiasen

Står det til Sønderborg Kommune, har alle børn og unge og langt de fleste voksne skoddet smøgerne i 2030. Men hvad siger borgerne selv?

Ingeborg Garde, 57 år Nej, jeg er ikke stoppet i 2030. Jeg elsker at ryge. Det er hyggeligt, det smager godt, det er lige mig. Hvorfor skal kommunen gå ind i sådan et projekt? Alle os, der ryger, ved jo godt, at det er usundt. Jeg ser det som restriktioner og løftede pegefingre. Ham Helge Larsen (red: formand for sundhedsudvalget) skal ikke pådutte mig noget. Vi er da frie mennesker. Jeg har røget, siden jeg var 16. Min veninde og jeg syntes, det var mega sejt at prøve, så vi stjal hendes mors cigaretter. Dengang røg man jo alle steder: Indenfor, hos lægen, på restauranter og værtshuse. Det skal vi ikke tilbage til. For da kunne man jo ikke selv bestemme, om man ville indånde røg eller ej. Nu synes jeg til gengæld, at vi er på vej til at blive et forbudsland. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Pernille Hansen, 23 år I 2030 er jeg forhåbentlig stoppet med at ryge. Det bliver ikke nu, men hvis der en dag kommer børn, så slutter jeg. Jeg synes jo, det er en dum vane, som ikke er sund for noget som helst. Jeg har også tit sagt, at nu stopper jeg, men så kommer der lige en bytur i vejen. Hvorfor jeg begyndte? Ja, pludselig skulle vi spille smarte i skolen. Det var lige efter konfirmationen. Hvis kommunen skal nå sit mål i 2030, skal man få nogen, der er blevet syge af at ryge, ud at snakke om det på skolerne. Det kunne måske have holdt mig fra at begynde. Det er også en god ide at forbyde rygning i arbejdstiden, så man kun må ryge i sin fritid. Det ville jeg ikke have noget imod. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Mads Garde, 29 år Jeg ryger ikke i 2030. Det er usundt, og jeg vil gerne stoppe. Men lige nu er det for svært. Jeg begyndte som 16-17 årige sammen med kammeraterne, fordi det var sejt, syntes jeg. Det var mest til festerne, hvor vi også drak nogle øl og hyggede os. Først som 18-årig begyndte jeg at ryge hver dag. Men jeg tror det bliver svært for kommunen at hindre, at børn og unge begynder. Skræmmebillederne på cigaretpakkerne dur i hvert fald ikke. Dem ser man jo først, når man har købt cigaretterne. Det er fint for mig, hvis det bliver forbudt at ryge i arbejdstiden. Jeg har før arbejdet i en børnehave, uden at jeg havde behov for at få en smøg i løbet af dagen. Man kan godt holde pauser uden at ryge. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Dorentina Kryeziu, 17 år Jeg har aldrig været fristet. Det lugter, og det er klamt, synes jeg. Mine forældre ryger heller ikke. Så i 2030 er jeg ikke begyndt. Målet om, at alle børn og unge i 2030 skal være røgfrie, lyder voldsomt. Det bliver svært at nå. For bare det at andre ryger, kan friste unge, og vejret stopper dem ikke, selv om de skal gå uden for. Men måske man skulle sætte tobakspriserne op, så det kun er de rige, der ryger? Eller også kunne kommunen forsøge at samle folk til at gå imod rygning. Foto: Birthe Juul Mathiasen