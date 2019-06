Ruskevoldsag skal vurderes af Retslægerådet

Forældrene til et spædbarn må vente yderligere nogle måneder før, der eventuelt rejse tiltale mod dem for ruskevold. Sagen er færdigefterforsket, men sagen ligger nu til vurdering hos Retslægerådet, der vurderer om tiltalte i straffesager er egnet til almindelig fængselsstraf.

Ruskevoldsagen handler om en 23-årig mand og en 27-årig kvinde, der begge nægter sig skyldige i grov vold mod deres spædbarn. Syd- og Sønderjyllands Politi mener, at ruskevolden er stået på i en periode fra drengen kom til verden 19. oktober 2018 til 4. december. Altså mens drengen har været nyfødt - og til han var cirka seks uger. Hvis anklagemyndigheden vælger at rejse tiltale, er det sandsynligt, at sagen vil køre ved et nævningeting ved Retten i Sønderborg. Alle straffesager begynder i byretten, og i sager, hvor tiltalte risikerer mindst fire års fængsel, skal sagen føres ved deltagelse af både juridiske dommere og nævninger. I efteråret 2018 blev en 26-årig mand fra Als idømt fem års fængsel i en lignende sag om ruskevold mod sin lille søn. Dommen blev i foråret stadfæstet i Vestre Landsret.

- Men vi afventer nu de retspsykiatriske erklæringer fra Retslægerådet, fortæller Tanya Foss Nissen, der er advokaturchef for specielle sager ved Syd- & Sønderjyllands Politi. Når straffesager skal en tur forbi Retslægerådet, trækker sagerne ofte ud, fordi der kan være mange måneders måske et års ventetid for at få ekspederet de psykiatriske erklæringer.

Sønderborg: Der kan gå endnu nogle måneder, før anklagemyndigheden tager stilling til, om der skal rejses tiltale - og hvordan et anklageskrift i givet fald skal formuleres - i en sag om ekstrem voldsom ruskevold på Nordals. Forældrene til et spædbarn har siddet varetægtsfængslet siden 13. december 2018, og de har netop fået forlænget varetægtsfængslingen i fire uger til 17. juli. Sagen er færdigefterforsket ved Syd- & Sønderjyllands Politi.

Brækkede mange knogler

Moren og faderen er sigtet efter den grove voldsparagraf 245, og volden skulle være sket i et rækkehus i Nordborg og muligvis også andre steder.

Parret blev fremstillet i et grundlovsforhør, første gang 13. december 2018, hvor de skulle afhøres hver især for ikke at kunne afstemme deres forklaringer. Derfor besluttede retsformand Karen Thegen at lukke dørene for tilhørere - heriblandt de fremmødte pressefolk - efter, at sigtelsen var læst op. I retsmødet kom det ikke frem, om de to sigtede er forældre til den lille baby. Men senere efter grundlovsforhøret var slut, meldte Syd- & Sønderjyllands Politi ud, at de to sigtede faktisk er spædbarnets forældre.

I retsmødet kom det til gengæld frem, at parret et sigtet for at have rusket babyen, så det har fået brækket knogler stort set over hele den lille bitte krop. Begge kraveben, seks ribben, højre skinneben og begge overarmsknogler.

Syd- & Sønderjyllands Politi mener, at volden kan være sket indtil 4. december præcis klokken 21.17. Hvad der skete netop på det tidspunkt - om babyen er kommet på et sygehus, eller hvorfor man så præcist kan tidsfæste det, kom ikke frem i den åbne del af retsmødet. Drengen er uden for livsfare.