Ruskevold: Tiltalt ville ikke se kæresten i retten

Sønderborg: Den 27-årige mand, som i oktober i byretten blev idømt fem års fængsel for grov vold mod sin lille søn, bad tirsdag om at komme i et såkaldt lytterum i retslokalet, da Vestre Landsret fortsatte ankesagen om ruskevold.

Han ville ikke være i retslokalet og konfronteres med sin 24-årige kæreste og mor til deres tvillinger - to drenge som er født i januar 2017. Den ene af drengene har efter lægernes opfattelse været udsat for ruskevold de første dage i april 2017, så han fik blødninger i hjernen og muligvis har været i livsfare. Moren til den 27-årige mand skulle som den første afgive forklaring, men det ville hun ikke. Som familiemedlem har hun ret til at sige nej til at vidne i retten.

Den 24-årige kvinde skulle svare på supplerende spørgsmål efter hun i byretten havde afgivet en lang og detaljeret forklaring. Efter anklager Daniel Dokkedahl havde oplæst forklaringen fra byretten, måtte hun igen fortælle i landsretten om de chokerende dage i april 2017, hvor den lille dreng på to og en halv måned to gange på tre dage blev kørt med blå blink til først Aabenraa Sygehus og derefter til Odense Universitets Hospital, hvor man på en CT-scanning kunne se flere blødninger inde i hjernen.

Det kom frem i landsretten, at tvillingerne var født ved kejsersnit, og den ene af drengene græd meget, fordi han havde kolik. Det belastede den lille familie meget. De skiftedes til at passe drengene for at få noget søvn. De havde i nogle måneder været på et socialpædagogisk opholdssted for udsatte børn, unge og familier i det sønderjyske for at få styr på tilværelsen.

Ved den første episode i hjemmet undrede kvinden sig over, at hendes kæreste ikke gik med ind på værelset, da drengen lå livløs og vendte det hvide ud af øjnene.

- Jeg spurgte (den tiltalte, red), hvad der var sket. Jeg havde ingen mistanke, så havde jeg ikke ladet ham være alene med drengene, forklarede den 24-årige kvinde og tilføjede, at havde det været hende, så var hun gået med ind.