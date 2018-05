Rundkørsel ved Guderup kører i ring

GUDERUP: Kommer der en rundkørsel ved Guderup til ni millioner kroner eller ej? Det spørgsmål fortaber sig lidt i det uvisse, efter teknik- og miljøudvalget på sit møde tirsdag fik at vide, der skal yderligere undersøgelser til af de trafikale forhold, før rundkørslen etableres. Der har stået et skilt ved vejen i godt et halvt år. Det fik udvalgsmedlem Tage Petersen, Venstre, til på sin Facebook-side at spørge, hvorfor man skilter så længe med noget, der måske slet ikke føres ud i livet. Han mener ikke, man bør skilte for ungdomshus i Sønderborg eller rundkørsel i Guderup, før projekterne er grydeklare.

Bilerne suser afsted

- Vi skal se mere på fremkommeligheden i en rundkørsel. Der er to andre kryds rundt om Guderup, som rundkørslen gerne skal spille sammen med, så trafikken afvikles optimalt. Det er det, vi ser på, siger drifts- og anlægschef Henrik Littau-Jensen.

- Jeg ved ikke så meget om det, men det ville være en fordel at kunne køre ud i rundkørslen, når man skal ud af Guderup, for ellers må vi hen i lyskrydset for at komme ud. En rundkørsel vil få bilerne til at sænke farten og gøre det muligt for os andre at komme ud. Det kan være svært at finde huller i trafikken, når man kommer inde fra Guderup, siger el-forhandler Bjarne Christiansen.