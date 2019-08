Rugbrød i særklasse: Dyrlægens natmad sikrede Chris titel som Danmarksmester

Det danske køkken er vigtigt

For danmarksmesteren er netop det traditionelle danske mad noget særligt.

- Jeg føler, at det er vigtigt at holde fast i de her retter, vi har arvet. Det her gamle danske mad vi har, ser vi ikke ligeså ofte ude på restauranterne længere. Stegt flæsk med persillesovs for eksempel. Men det gamle danske mad kan jo noget. Smørrebrødet er jo begyndt at blive virkelig populært i udlandet. I Japan er de jo vilde med det, fortæller Chris Franklin Gammelgaard Andersen.

Konkurrencen blev afviklet til konferencen Bite Copenhagen i Bella Center i København. Food Organization of Denmark har arrangeret konkurrencen i samarbejde med Børsens gastronomiredaktør Ole Troelsø. Ole Troelsø håber, at konkurrencen i fremtiden at udvide mesterskabet, så der er delkonkurrencer rundt i hele landet.

Den nye danmarksmester Chris Franklin arbejder til hverdag på Hotel Baltic, som den 15. september har arrangeret en smørrebrøds-festival. Her kan besøgende smage på den klassiske ret, og høre et foredrag om rettens historie.