Rottemistanke lukker kantinen på slagteriet i Blans

Blans: De omkring 1.000 ansatte hos Danish Crown i Blans ved Sønderborg har i dag været nødt til at medbringe deres eget mad.

Siden mandag har slagteriets kantine været lukket på grund af mistanke om skadedyr.

- Omkring middagstid så en ansat skyggen af en rotte eller mus. Det fik os omgående til at lukke kantine. Vi tør ikke tage nogen chancer, siger fabrikschef Ole Carlsen.

Slagteriet tilkaldte med det samme skadedyrsservice, som opsatte en række fælder, samt dryssede mel ud på gulvet. Desuden blev afløbene i kantinen tjekket. Her kunne man konstatere, at rottesikringerne var i orden.

Man blev dog gjort opmærksom på, at ristene over på afløbene ikke var fastmonteret, og at en rotte faktisk godt kunne skubbe dem op.

- Vi har nu skruet bolte i, så vi er sikker på, de ikke kan komme den vej, siger fabrikschefen.