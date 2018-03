Rosenfolk fra hele verden skal snuse til Ejnars roser

I 2011 voksede der 485 roser i Ejnar Jørgensens have. Nu er antallet oppe på 790, så der bliver nok at se på for de udlændige, som gæster hans have til sommer. Arkivfoto: Timo Battefeld

Omkring 600 personer ventes at deltage i verdenskongressen i roser, der i år foregår i København. Entusiaster i Sønderborg sørger for, at de også kan komme på besøg i private haver på Als og Sundeved.

Kegnæs: Ejnar Jørgensen på Hyldbjerggard på Kegnæs har 790 roser, fordelt på 450 forskellige arter. Så der bliver nok at snuse til, når han til sommer får besøg af op til 240 udenlandske gæster. I anledning af 18th World Conventien, som i år finder sted i København, har Ejnar Jørgensen og andre medlemmer af Rosenkreds Sønderborg og Omegn fået arrangeret, at deltagerne kan komme på en Jyllandstur, der også går til Als og Sundeved. - Vi havde hørt, at især amerikanerne og australierne havde et ønske om at se private haver, fordi de oftest får fremvist planteskoler. Derfor henvendte vi os til arrangørerne i København med forslag om at lægge en del af aktiviteterne herovre, forklarer Ejnar Jørgensen. Både før og efter kongressen kan deltagerne tilmelde sig turen. På Als og Sundeved skal de foruden Gråsten Slotshave besøge tre private rosenhaver på Als.

Rosen Marie Hos Ejnar Jørgensen kan de blandt meget andet se haveafsnit med forædlede hunderoser og vilde roser. Deriblandt en Rosa Santa, som er beskrevet så langt tilbage som 200 før Kristi Fødsel. Der er også eksempler på rosen Bitten, opkaldt efter afdøde Bitten Clausen. Og så er der "Marie af Hyldbjergaard", hvis historie nok skal imponere amerikanerne. - Rosen er opkaldt efter min oldemor. Hun flyttede ind på gården, da hun blev gift med min oldefar i 1894. På et tidspunkt købte hun seks roser, som blev plantet lige uden for døren. En af dem lever stadig, fortæller han. At Ejnar Jørgensen ved, præcis hvornår roserne blev plantet, skyldes oldefaren dagbogsnotater. Han noterede, at hustruen havde købt roser, selv om familien havde nok andet at bruge penge på. "Marie af Hyldbjergaard" var en atypisk rose i oldemorens tid. Den var i stand til at blomstre mere end en gang i løbet af sommeren, og der var mange blomster på hver stilk.