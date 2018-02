Roklub bruger millioner på energivenligt byggeri

Nordborg Roklub har brug for bedre helårsrammer og putter et par millioner kroner i ombygning af klubhuset i Dyvig, der får en CO2-neutral overetage. Projektet kræver samtidig godt 700 arbejdstimer af medlemmerne.

Nordals: Det har længe været et stort ønske hos Nordborg Roklub at få mere plads og opdateret klubhuset smukt beliggende ud til Dyvig. For med over 100 medlemmer er der kommet flere til de senere år. Og så er det efterhånden ikke kun højsæsonen om sommeren, der byder på aktiviteter.

- Der kommer medlemmer for at træne på vores i alt ti romaskiner, som må ryddes til side, hvis vi skal bruge klubhuset til andre ting. Blandt andet har vi mad- og temaaftener samt kurser, forklarer næstformand og kasserer, Hans J. Rasmussen.

- Og jeg er i øvrigt den næste med madaftenen, hvor vi skal have pulled pork, afslører roklubbens formand, Bjørn Østergaard, som flere sikkert også vil kende som leder af Historiecenter Dybbøl Banke. Af samme grund har han selvfølgelig stået for temaaftener med historiske fortællinger for klubmedlemmerne.

- Det betyder noget for det sociale liv at have de rigtige rammer. Vi har også behov for bedre isolerede rum, når vi skal opbevare og klargøre bådene om vinteren. Særligt når de skal have ny lak, forklarer Hans J. Rasmussen.

Klubhuset bruges desuden i samarbejde med områdets forskellige skoler til motion og undervisning.