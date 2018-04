Røveridømt berettede om trusler og tørre tæsk

20-årig røveridømt fortalte om vold og slag, der førte til, han røvede kiosk i Sønderborg for at slippe fri fra kidnapning, afpresning og trusler fra op til fire personer.

Han blev hentet på Møllemærsk i Aabenraa den 31. juli om aftenen sidste år. Et hårdhændet firkløver fra Sønderborg ville konfrontere ham med, han skyldte dem penge for hash, hvilket han ikke mener, var tilfældet. Under hans vidneforklaring blev de to voldsmænd ført ind i et lytterum ved siden af retslokalet. Den 20-årige forklarede, han blev opsøgt med en fælles bekendt fra Rødekro som mellemmand, og at han var overrasket, da de voldstiltalte dukkede op bag den bekendte, som senere var chauffør på turen til Sønderborg. Han er tiltalt for at have medvirket til at køre den senere røver til Sønderborg, men ikke for vold. Den røveridømte afsoner ti måneders fængsel og blev ført til retten af politiet, ligesom de to voldssigtede, der er varetægtsfængslet.

SØNDERBORG: Der er himmelvid forklaring på, hvad to voldssigtede og deres formodede offer, en 20-årig mand, forklarer om, hvad der gik forud for, at han ved middagstid 1. august sidste år begik røveri mod Petit Kiosken i Jernbanegade i Sønderborg. Han siger, han blev tvunget til det for at slippe ud af kløerne på flere gerningsmænd, der mente, han skyldte dem penge. De siger, røveriet var hans egen idé.

Den 20-årige røver fra Sønderborg afsoner ti måneders fængsel for at have truet sig til 3500 kroner i Petit Kiosken. Han fortalte politiet, han blev truet til at begå røveriet, og anklagemyndigheden har rejst sag mod tre mænd - to for vold og trusler og frihedsberøvelse - og en for medvirken som chauffør på bortførelsen fra Aabenraa til Sønderborg. Røveren brugt en såkaldt halsedisse til at maskere sig med. Han skulle efter sigende betale fire afpressere - hvoraf de to er ukendte - 15.000 kroner for at blive sat på fri fod. Den 19-årige voldstiltalte skal dog på et tidspunkt have sagt, at hvis han fik 3000 kroner, var han ligeglad med pengene til de andre. Det lykkedes ikke at rejse pengene ved indbrud og anden kriminalitet. Den røveridømtes tidligere kæreste dukkede ikke op i retten, men bliver tilsagt i det kommende retsmøde på fredag og risikerer anholdelse, hvis hun ikke frivilligt møder op.

- Der var ikke andet at gøre, for hvis jeg ikke gør det, har jeg dem efter mig altid, så jeg gjorde det. Jeg trækker min maske op og lader som om, jeg har et våben under armen under min jakke og siger, jeg vil have pengene fra den ene kasse og også fra den anden, fortalte den 20-årige, der var på fri fod i et kvarter, inden han blev anholdt af politiet.

Det ligger fast, det ikke var røverens idé at køre til Sønderborg. Han forklarede, han under knytnæveslag og lussinger i ansigtet blev ført til Kløvermarkskolen, hvor bortførerne røg joints og kokain. Ud på aftenen fulgtes han med en ubekendt medvirkende, som ingen vil nævne navn på ned til nybyggeriet på havnen, hvor han skulle stjæle en designlampe i vindueskarmen. Det kunne ikke lade sig gøre, da der var lys i huset.

Ringe hukommelse

Han tænkte ikke over, han havde røde bukser og grøn jakke på, for han tænkte kun på at slippe væk fra sine voldsmænd. Den 26-årige voldstiltalte i retten har ifølge røveren også slået ham flere gange. På forsvarernes spørgsmål om, hvorfor han ikke stak af, sagde han, at så ville hans plageånder opsøge ham igen. Det mislykkedes at få kæresten til at tage et lån og at få kammerater til at komme med penge. Det var også på tale, at han skulle stjæle tøj eller lave et kassedyk i en butik ved at stikke hånden ned i kassen og løbe med pengene.

To vidner fra Møllemærsk havde en særdeles ringe hukommelse. Den daværende beboer på stedet er hjerneskadet og har hukommelsessvigt. Et andet tilstedeværende vidne havde nærmest været i én lang rus lige siden og har været indlagt for at have taget en overdosis i december og kunne ikke huske det mindste af, hvad han havde forklaret politiet.

- Du skal gøre dig umage for at huske det, sagde dommer Susanne Beier Lorenzen.

- Er du bange for at afgive vidneforklaring, spurgte anklager Mads Bjerg Olesen, hvortil vidnet afsluttede sin korte forklaring med at sige nej, og nu skulle han ud og have en smøg.

Et vidne på Møllemærsk 31. juli forklarede dog, han havde set en mand, er sandsynligvis var den senere røver, få bank af andre, men at vidner ikke nåede at gøre noget, før hele flokken susede derfra i en Golf. Der ventes dom i sagen på mandag.