Hørup: Det begyndte med klaverspil og rytmehold for de unge damer. Meget er sket siden Astrid Vest Hansen for 60 år siden begyndte som instruktør.

I forbindelse med opvisningen i Hørup blev Astrid Vest Hansen hædret for, at have været instruktør i HUI i 50 år og DGI i 60 år. Foto: Claus Thorsted

- Hun er en rigtig sød, behagelig og vellidt person, der formår at tilpasse sin undervisning til den enkelte, så alle kan deltage på hendes hold. Hun har været med til starte mange nye tiltag i HUI og har hjulpet mange nye instruktører i gang, siger Randi Duus, formand for gymnastikafdelingen.

Her begyndte Astrid at gå til mor-barn gymnastik med begge sine piger i Hørup Ungdoms- og Idrætsforening, hvor det nu er blevet til 50 år som instruktør.

I de første år som frivillig havde hun sin gang i Sønderborg, hvor hun primært underviste i rytme for unge damer og piger. Hun var blandet med til at etablere et hold for de ekstra dygtige gymnaster, der gerne ville udfordres noget mere.

Herrerne var sjove

Det var derimod arbejdet på gulvet lige fra rytmehold for større børn, stolegymnastik, rytmisk damehold, herreholdet, ligesom hun fik stablet et motionshold op for de ældre.

- Herreholdet var faktisk noget af det sjoveste. Mændene er ikke bange for at sige deres mening - også undervejs. Det kan jeg faktisk godt lide, siger ildsjælen, der i dag underviser i pilates.

Det fik hun på benene for 13 år siden. Den gang var der 10-12 deltagere, og nu er der 35 på holdet, der træner hver mandag formiddag.

- Det er så dejligt. Jeg håber at blive ved mange år endnu, siger Astrid, der også fortæller, at gymnastikken medfølgende god form var medvirkende til at få hende hurtigere over en kræftdiagnose for fem år siden.

- Astrid er den ypperste repræsentant for bevæg dig for livet. Både hende selv og det hun har fået andre til, siger Karin Thade Petersen, bestyrelsesmedlem i DGI Sønderjylland.