Rørende mindedag for amerikanske flyhelte

Fredag blev det markeret, at det er 75 år siden et amerikansk bombefly nødlandede på en mark ved Skærtoft under anden verdenskrig. Alle 10 besætningsmedlemmer overlevede.

Det amerikanske bombefly Stormy Weather deltog i bombningen af Berlin den 24. maj 1944. Men flyet fik motorproblemer, og da det havde smidt sin bombelast over Berlin, forlod det formationen og fløj mod nord. Da flyet nåede Als havde det store problemer, og besætningen valget at nødlande i den tro, at der var tale om det frie Sverige.

- Vi var blevet lidt vant til krigen. Jeg troede, det var en tysker, så jeg håbede, det ville falde ned. Men det viste sig at være en amerikaner, fortæller Niels Jensen på årsdagen for flystyrtet.

Skærtoft: Den 24. maj 1944 stod 11-årig stod Niels Jensen udenfor forældrenes gård ved Frederiksgård sammen med sin storebror. Et bombefly kom flyvende lavt hen over markerne.

Håb for fremtiden

Otte besætningsmedlemmer sprang ud over landsbyerne Svenstrup og Klingbjerg. Piloten Robert Clay og copiloten Frank Hatten blev i flyet under nødlandingen. Ud af de ti soldater fik kun Robert Clay en mindre skade i panden.

Nu afdøde Robert Clays familie fra USA er taget til Danmark for at mindes 75 årsdagen på Als. Robert Clays søn, Tom Clay, er dybt berørt.

- Vi er så taknemmelige for at være her i dag med Danmarks folk og specielt folk fra Als. Jeg har stor respekt for, at I har bygget og passer det her monument, som altid vil minde os om de ofre, som så mange gav. I dag minder det os om, at der altid vil være nogle, som kæmper. Der vil altid være håb. Jeg har håb for fremtiden, og generationer vil blive mindet om det, når de besøger dette monument, siger Tom Clay.

Klokken 14.25 flyver to F-16 fly over mindepladsen på det tidspunkt, da det er præcis 75 år siden, at Stormy Weather styrtede ned. De ti amerikanske soldater blev taget til fange af tyske soldater og kørt til koncentrationslejre. Alle soldaterne overlevede opholdet i lejrene og vendte hjem til USA i 1945.