Robot uddelte flødeboller til familiedag på Danfoss

Far og mor viste deres arbejdsplads frem for familien. Det samme gjorde Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand og søn af Danfoss-stifter Mads Clausen.

Havnbjerg: -Jeg elsker fars arbejde, erklærede femårige Elvin, da han sammen med sin far, Elvedin Zukanonic, havde studeret mandskabslifte, læssemaskiner og traktorer på stribe og ikke mindst haft fri adgang til is, popcorn og hoppeborg.

Når Danfoss holder familiedag, er der underholdning for store og små. I år var der tryllekunstnershow for dem, der ikke kunne holde interessen fanget over store maskiner. Foto: Claus Thorsted

Han og konen Mia, der er logistikchef på Danfoss, havde tre børn og hendes forældre med. Både for at vise børnene deres arbejdsplads og for at møde kolleger uden, at opgaverne kaldte.

- Der kan du selv se, Herman. Når far kommer på arbejde, står der hver morgen en robot og giver flødeboller, spøgte hans far, Jesper Brunvig.

- Det er en samarbejdende robot, som vi bruger i montagen. Man kan stå ved siden af den og arbejde uden afskærmning, forklarede produktionsingeniør Michael Kølbak, som havde brugt de første 50 flødeboller på at få robotten til at ikke at klemme for meget, når den skulle gribe og række videre.

Fri slush-icebar, fri popcorn, is og flødeboller. Fireårige Signe, datter af maskinmester Peter Jensen, var begejstret for fars arbejdsplads. Foto: Claus Thorsted

Jørgen Mads Clausen, tidligere administrerende koncerndirektør for Danfoss gennem mange år og nu bestyrelsesformand, var der også. Med ryggen til trylleshowet, men med øjne på et par børn, der øvede sig i at styre en lille gravemaskine.

- De lærer det bare lynhurtigt, konstaterede han anerkendende.

Han havde selv familie med, nemlig de to voksne sønner Mads og Marcus. Far og sønner var især interesseret i den selvkørende traktor med software udviklet af Danfoss.

- Når vi holder familiedag er det for at give børnene mulighed for at se, hvad far og mor laver på Danfoss. Sådan noget ville jeg selv gerne have oplevet i min ungdom, sagde Jørgen Mads Clausen og mindede om, at familiedagen ikke kun er forbeholdt ansatte på fabrikken i Havnbjerg.

Overalt i verden på Danfoss' 17 fabrikker holdes der familiedag, dog ikke på samme dato.