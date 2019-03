Ro på! 7. klasse tæsker maskinen til finale i Skole OL

7.c på Ulkebøl Skole kom i mål et helt minut foran de andre finalister til Skole OL i roning. Sønderborg Roklub hjalp med at afvikle den olympiske disciplin det meste af torsdagen. Her dystede 6. og 7. klasser fra forskellige skoler mod hinanden i sporten. Det foregik dog ikke med padler i vand, men i stedet med motionsmaskiner i Ulkebøl-Hallen.

Sønderborg: - Vi smadrer maskinen!, råber en elev fra Ulkebøl Skoles 7.c, inden den endelige finale i roning i Ulkebøl-Hallen går i gang. Kampgejst og sammenhold skal være i lige så høj topform som armmusklerne, hvis man vil vinde Skole OL i roning. Hele klassen skal nemlig bidrage til metertælleren på romaskinen. Fire kilometer skal knokles igennem på kortest tid for at vinde. Det er nu, det gælder. - Kom så, Nikolaj! Første mand på maskinen er Nikolaj Jørgensen. Da hornet lyder, lægger han alle kræfter i for at give den bedste start til sit hold. To klassekammerater på hver sin side af romaskinen holder Nikolajs fødder tilbage med stropperne, så han ikke flyver bagover i et vildt træk. Det gør det også lettere at skifte roer, hvilket 7.c på Ulkebøl Skole er ukronede mestre i. - 3, 2, 1, siger den nye roer. På få sekunder formår Nikolaj Jørgensen at springe af maskinen, mens en ny klassekammerat tager over roningen i en glidende overgang. Det ser legende let ud for eleverne. - Vi har øvet os meget, forklarer Nikolaj Jørgensen, inden han hepper videre på den nye roer.

Skole OL Er Danmarks officielle olympiske skoleaktivitet for børn bestående af klassekonkurrencer i forskellige sportsgrene for 4.-7. klassetrin. Skole OL efterlever de tre børneolympiske værdier: fællesskab, færdighed og fairplay. Før konkurrencerne begynder, er der åbningsceremoni, som består af, at den skoleolympiske ild tændes, nationalmelodien synges, taler afvikles og indmarchen finder sted. På den måde 'låner' Skole OL flere af de olympiske traditioner. Der konkurreres i atletik, bowling, bueskydning, roning og svømning. Parasport indgår også i Skole OL. Fælles for alle sportsgrene i Skole OL er, at det er hele klassen, der konkurrerer sammen som et hold. Skole OL finalen bliver holdt på Ceres Park og Arena i Aarhus den 18.-21. juni.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Olympisk roning Til Skole OL er disciplinen roning kun for 6. og 7. klasser, og de har hver deres turnering. 7.c har altså haft et år til at finpudse teknikken. - De har roning til idræt, hvor vi anvender materialet, vi har fået fra Sønderborg Roklub. Men ellers er træningen på elevernes eget initiativ, forklarer en af 7.c's idrætslærere Bjarne Friedrichsen. Det er særligt vigtigt, at man kan ro korrekt og med en god rytme. Og eftersom det er en holdsport, er skiftene alfa og omega for en god tid. Vinderen af lokalfinalen er nemlig sikret sig en plads til den nationale finale i Aarhus, men de andre konkurrenter kan også kvalificere sig gennem deres sluttid.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Overlegen sejr Efter fem minutters intens roning har Ulkebøl Skoles 7.c lagt to kilometer bag sig og klassen er 130 meter foran andenpladsen. Klassekammeraterne står i en tæt halvcirkel rundt om maskinen. De hepper på roeren og holder hele tiden øje med stillingen på storskærmen. 160 meter. 180 meter. 200 meter. En kvart kilometer. Forspringet bliver større og større, mens de opmuntrende tilråb blandt de andre klasser bliver mindre og mindre. Tobias Gregers Schmidt er den sidste mand på maskinen og han vælger at ro de resterende meter med en enkelt hånd. 7.c kommer i mål med et forspring på 270 meter og er et helt minut foran andenpladsen. - Vi har de bedste lærere, et godt sammenhold i klassen og så er vi stærke, siger Mathias Hell Clausen efter den overbevisende sejr. Klassen er nu kvalificeret til finalen i Aarhus. Med dagens finaletid på 12 minutter og 50 sekunder, slår de sidste års Skole OL-vinderklasse med 20 sekunder.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Roning til Skole OL er nemlig en holdsport.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard 7.c har nu kvalificeret sig til finalen i Aarhus d. 21. juni.