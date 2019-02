Rinkenæs: Det er ikke lykkedes Mads Friis fra Benniksgaard Hotel at sælge Rinkenæshus samt tilhørende privatbolig og campingplads. Mads Friis har haft stedet til salg siden efteråret, da stedets forpagtere forlod Rinkenæshus efter tre års forpagtning for at starte deres eget cateringfirma i gråsten.

Mads Friis har nu valgt at sætte ejedommen og campingplads ned i pris fra 1,85 millioner kroner til 1,4 millioner kroner for at gøre et køb mere attraktivt for interesserede købere.

- Nu prøver jeg i anden omgang at sælge det ved at sætte det yderligere ned. Der er ret mange, der gerne vil købe, men der er ikke mange banker eller kreditforeninger, der vil yde et lån til det. Det er tydeligt en samfundssygdom, for når der ikke er villighed til at hjælpe noget i gang, så sker der ikke noget. Det sætter ting i stå, indtil kreditforeninger og banker tager deres ansvar alvorligt og er med til at holde liv i ting. Det ser jeg ikke lyst til, siger Mads Friis.

Der har ellers været interesse for at overtage stedet.

- De, der hare været interesseret, skal komme med pengene selv. Det er det de færreste, der kan eller vil. Også selvom jeg gerne vil lade halvdelen af beløbet stå, så jeg kan være med til at finansiere en opstart, siger Mads Friis.