Rinkenæs Ungdomsskole er blevet til Danhostel Flensborg Fjord

Gråsten: Hotelmanden Mads Friis, der er indehaver af Benniksgaard Hotel i Rinkenæs, har i foråret åbnet Danhostel Flensborg Fjord med 54 værelser, hvoraf de 35 har eget bad og toilet, flere mødelokaler, en stor frokoststue, en foredragssal, eget fitness og minibiograf.

Mads Friis driver både Benniksgaard Hotel, der ligger lige overfor Danhostel Flensborg Fjord og Hotel 6400, der åbnede for et år siden i Sønderborg. Hotel 6400 er også kommet rigtigt godt fra start og har det første år haft Flere end 10.000 overnatninger.

- Hele stedet er blevet gennemrenoveret. Sønderjylland byder på rigtigt gode oplevelser for aktive turister som vandrere, der går på Gendarmstien og cykelturister. De har nu et sted at overnatte, meget tæt på alle oplevelserne, i gode og billige værelser, siger Mads Friis i en pressemeddelelse.

Danhostel byder på gode muligheder for store familier med fætter/kusine-festen, eller til en "ryste sammen tur" for hele firmaet. Det er netop til disse arrangementer at den historierige gamle bygning, virkeligt egner sig.