Ringridning, støvlekast og godt humør

Nordborg: Humøret var højt, og det var en dag, alle havde glædet sig til. Årets Pensionade blev tirsdag holdt for 21. gang, og igen deltog hold fra hele Sønderborg kommune.

Pensionadens formål er at samle pensionisterne omkring forskellige udfordringer, der på hver deres måde udfordrer krop og intellekt. Disciplinerne tirsdag var ringridning, støvlekast, risposekast, bowling, minigolf, kimleg, quiz og boccia. Derudover kunne man prøve tombolaen og terningekast.

- Deltagerne har glædet sig rigtig meget til at være med. Mange har endda øvet sig hele vinteren. Meningen er at møde andre, prøve kræfter med forskellige aktiviteter - og slevfølgelig at komme i godt humør, sagde plejecenterleder Lisbeth Andreasen.