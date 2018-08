Kurt Petersen betegnede det som utænkeligt, at der ville dukke nye og yngre kræfter op og redde den godt 30-årige forening.

Kirke Hørup: I foråret blev Kirke Hørup Ringridning lagt i graven. Et dødsfald i bestyrelsen og tabet af pladsen til ringridningen var mere, end bestyrelsen kunne bære.

Reddet

Men det umulige skete. En ny seks mands bestyrelse med suppleanter er udpeget - og den er Kurt Petersen såmænd med i.

Det samme er Winni Bollin. Hun er 54 år, førtidspensionist og var i et år formand for Hørup Ringriderforening. I en årrække har hun stået ved sidelinjen og hjulpet til i Kirke Hørup og synes ikke bare sådan, at hun kunne lade ringriderfesten dø.

- Sådan var der flere, der havde det, og vi fik samlet en bestyrelse. Festen er nu på plads - den finder sted 6. og 7. september ved Kirke Hørup Savværk - og vi holder møde for at finde frivillige på savværket 15. august klokken 19, siger Winni Bollin.