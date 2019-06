Ringridning for 110. gang i Høruphav

Søndag 30. juni er der for 110. gang ringridning i Høruphav. Ringriderfesten holdes af Ulkebøl- og Hørup Ringriderforening.

Høruphav: Sidste år nåede rytterantallet op på 109, og det tal håber foreningen at overgå i år. Igen i år bliver det den traditionelle ringridning, der lægges vægt på, hvor der vil blive uddelt titler til konge, prins m.m. også til børnene.

- Der er stadig stor opbakning fra de lokale omkring ringridningen i Høruphav og det er både tidligere og nye sponsorer, der støtter op. Derfor er vores udbud af præmier ud over det sædvanlige i år. Der er også mange frivillige, der gerne vil give en hånd. I år har vi også 8 damer siddende og lave alle vore kranse. Der skal laves 12 i alt, så der er noget at gå i gang med - de kan nemlig først laves lige op til, så de holder sig friske, siger Finn Gundersen, formand for Ulkebøl- og Hørup Ringriderforening.

For 2. år holdes der også cykelringridning for børnene. Sidste år deltog der ca. 25 børn og det antal håber foreningen naturligvis at slå i år. Børnene er ikke med i optoget, men dyster kun om ringene i galgerne på pladsen.

Optog

Søndag kl. 11.00 mødes rytterne ved Davidsens Trælast og går mod galgerne på ringriderpladsen, hvor det går løs fra kl. 12.00. Kl. 15.30 begynder Kongeomridningen og årets konge udråbes kl. 17.00.

Navnet Ulkebøl- og Hørup Ringriderforening skyldtes, at der ved foreningens grundlæggelse for 110 år siden, deltog ryttere fra både Ulkebøl og Hørup sogne.