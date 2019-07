Ringrideroptoget i Gråsten ser frem til at møde dronningen på søndag

- Vi får aldrig at vide før i sidste øjeblik, om dronningen er der, men denne gang har vi vished for, at Hendes Majestæt tager imod ringrideroptoget sammen med dronningens søster prinsesse Benedikte. Familien plejer at få overrakt en del blomster fra optoget, fortæller en glad pressetalsmand for ringridningen, Kim Vagner.

Torsdag 18. juli19-21.30 Lottospil i det store ringridertelt Fredag 19. juli 16.15 Fugleskydning ved galjerne 18 Festpladsen med Kjærs Tivoli åbner 18.30-22 Ringriderbal i det store telt med Non Stop som underholdning 22-01.30 Teltet åbner for publikum Lørdag 20. juli 11.30 Rytterne samles ved Gråsten Rideskole 12 Rytteroptog 12-18 Pladsen åbner med tivoli og kræmmere 12.45 Ringridning 13-18 Musikalsk underholdning ved Gummer Inc i det lille øltelt 13-16 Seniormatiné i det store telt Ca. 17 Kongeomridning Ca. 18 Præmieuddeling 19.30-22.30 Damefrokost med Tip Top Duo 22.30-03.00 Teltet åbner for alle Sønder 21. juli 8.00 Reveille gennem byen ved Rinkenæs Brassband 11.30 Rytterne samles ved Gråsten Rideskole 12 Det store rytteroptog forbi dronningen på Gråsten Slot 12-18 Pladsen åbner 13-18 Musikalsk underholdning ved duoen Gitte og Heidi i det lille øltelt 13.15 Ringridning 14. koncert i det store ringridertelt med Rinkenæs Brassband, Broager Showband og Den Jyske Pigegarde 16-17 Præmieuddeling til cykelringriderne 16.30 Kongeomridning 18.15 Præmieuddeling 18.45 Rytterne forlader pladsen 19 Omskydning i skydeteltet Gråsten Ringridning slutter for 2019

Ringriderbal uden snak

Gennem årene er det tyndet ud i deltagelsen i årets ringriderfrokost med taler, så nu er Gråsten gået over til ringriderbal til halv pris med let servering og underholdning af Non Stop Trio. Lars Thiesgaard kommer og synger den sang, han selv har oversat fra "We are the Champions". Den hedder på gråstensk "Vi æ Gråsteenæ ".

- Sidste år inviterede vi ikke Sønderborg og Aabenraa med til ringridning i Gråsten, som vi plejer, fordi vi ønskede at skære lidt ned på talerne. I år er de med igen, og Sønderborgs formand Jes Andersen holder talen. Den lettere udgave af festen gør også, at vi i stedet for normal service bruger pap- og plasticservice, men vi har selvfølgelig sikret os, det er i bæredygtige materialer, siger Kim Vagner.