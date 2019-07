Ringrideroptog trak tusinder til byen

Sønderborg: Det var rigtigt ringridervejr, da ringrideroptoget satte i gang søndag formiddag fra slotspladsen i Sønderborg. Ikke for varmt og ikke for koldt, lidt dis i vejret og næsten ingen vind.

Og det fik tusinder af sønderborgere og udenbys gæster til at valfarte til centrum, hvor der som vanligt på en ringridersøndag var masser af mennesker langs hele ruten.

En lille familie fra Helsingør var på sommerferie i Sønderborg, og de havde via Visit Sønderborg hørt om ringriderfest og optog i Sønderborg.

- Der må ikke være nogen heste tilbage i Sønderjylland, mente de og var begejstret for at se så mange flotte heste, men også optogets deltagende orkestre The Massed Bands of the Honourable Artilleri fra England, The Orchestra of 194 Pontoon Bridge fra Ukraine, Guardsmen Representative Brass Wind Band fra Bulgarien og Sønderborg Garden, Aarhus Brass Band, Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band, Sønderborg Pipes and Drums og de tre musikvogne Danmark gjorde stort indtryk på sommerferiegæsterne.

De var slet ikke klar over, at Sønderborg har et stort grønt område midt inde i byen.

- Vi skal i hvert fald ud på Ringriderpladsen, var de enige om.