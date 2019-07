Ringriderkvinder fik medaljer

Sønderborg: Ringriderkvinderne har i sagens natur ikke mulighed for at deltage i herrefrokosten mandag eftermiddag. Derfor får kvinderne deres årsmedaljer ved en lille sammenkomst ved komitévognene søndag eftermiddag. Her overrakte Ringriderfestens formand Jes Andersen og ritmester Hans Otto Ewers medaljer, blomster, og så fik kvinderne oven i købet et kys på kinden - muddes å æ kjaf.

Der var medaljer til ikke færre end 33 kvindelige ryttere:

45 år: Margit Taul Petersen, Vollerup

45 år: Conny Schmidt Petersen, Sønderborg

35 år: Rikke Dall Vester, Sottrup

30 år: Anne-Mette Dyhre Andersen, Kegnæs

30 år:Jette Andersen, Lysabild

30 år: Yvonne Appel, Rangstrup

30 år: Lotte Ellegaard, Fynshav

30 år: Anne Paulsen, Vollerup

25 år: Trine Clausen, Kværs

25 år: Signe Enemark, København S.

25 år: Lene Delf Nielsen, Østerholm

20 år: Louise Bladt, Ketting

20 år: Betina Hansen, Katry

15 år: Jannie Dyhre Andersen, Sønderborg

15 år: Kristina Bonnichsen, Holm

15 år: Kristina Bonde Kohls, Egen

15 år: Anne Christine W. Jørgensen, Ketting

15 år: Line La Cour, Brandsbøl

15 år: Hanne Pankoke, Ulkebøl

15 år: Kristine Petz, Nordborg

15 år: Sarah Hjortgaard, Sønderborg

15 år: Susanne Meier, Havnbjerg

15 år: Tina Rasmussen, Skodsbøl

10 år: Sidsel Blankschøn, Vollerup

10 år: Freja S. Dall, Kær

10 år: Maria Moldt Grau, Gråsten

10 år: Annie Hansen, Tandslet

10 år: Kia Hougaard Jakobsen, Stevning

10 år: Dorthe Christensen Pabst, Iller

10 år: Lea Muus Carstensen, Terkelsbøl

10 år: Mette Petz, Svenstrup

10 år: Rikke Warnecke, Tørsbøl

10 år: Sarah Corydon, Guderup