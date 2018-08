Et ægtepar i Hjordkær nær Rødekro gjorde store øjne, da de fandt ud af, at de nu skal have bil nummer tre - vundet i Ringriderfestens lotteri.

En bil på højkant igen

Formanden for Ringriderfestens Lotterikomité Asger Sandhøj Jørgensen fortæller, at det har været en stor succes med en bil som hovedgevinst. Det har udløst ekstra salg af lodsedler, som der også blev trykt flere af end normalt til dette års lotteri.

- Og en succes tåler gentagelse, så jeg kan godt afsløre, at der kommer en bil som hovedgevinst igen næste år.

Bilhandler Erling Høi-Nielsen kunne i øvrigt fortælle, at det var på et hængende hår, at vinderen meldte sig. For havde det været en dag senere, havde bilen krævet en nyregistrering og var blevet cirka 15.000 kroner dyrere.

Ud over bilen blev der udleveret en iPad til en anden vinder i skikkelse af Helle Lorenzen, som dog ikke kunne være til stedet. I stedet tog hendes søster - Ulla - i mod den populære lille sag.