Ringriderfesten lover tørvejr til tattooshow i Sønderborg

Sønderborg: Lørdag 13. juli kl. 21.30 går starten på tattooshow ved Sønderborg Slot. Det svingende sommervejr kan i øjeblikket tydeligt aflæses på forsalget. Der er kun solgt 600 af knap 2000 billetter.

- Vejret har stor betydning for publikumsinteressen. Det er vi helt klar over, og derfor har vi indkøbt et større antal regnslag, som publikum får udleveret i tilfælde af regn - så der er ingen grund til at holde sig tilbage. Vi har sørget for tørvejr og har i det hele taget gjort alt, hvad vi kan for at publikum får en god aften, siger formanden for Arrangementskomiteen, Henrik Hjortkjær, i en pressemeddelelse.

Der kommer militærorkestre fra England, Ukraine og Bulgarien. Det er orkestre, som alle er kendt fra internationale musikarrangementer. De danske indslag indeholder naturligvis Sønderborg Garden, Sønderborg Pipes and Drums, Aarhus Brass Band og Ringriderfestens Heroldere. Aftenens konferencier er sangeren og entertaineren Christoffer Brodersen.