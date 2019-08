Ringriderfesten i Skovby satte flere rekorder

Skovby: 152 ryttere deltog i Ringriderfesten i Skovby, som satte punktum med rytteroptoget søndag kl. 17.30 og en festplads, der lukker godt to timer senere.

- Med ringridning i Tinglev på samme tid, var det også det antal ryttere, vi havde regnet med. Så det er rigtig fint. Men endnu mere glædeligt er det, at vi havde ny rekord til fredagens ringriderfrokost med 241 deltagere og godt 300 til pølsebord om lørdagen. Her plejer der at være 220-230-stykker, siger en yderst tilfreds næstformand, Henning Bonde Christiansen.

Der var i år ikke lykkes at få et tivoli på pladsen, men bestyrelsen bag Ringriderfesten i Skovby vil lægge hovedet i blød for at finde noget til næste år. Det er sidste år, at Børge Grünfeld fra Skovby Kro står for festteltet.

- Så måske kan det tænkes ind i sammenhæng med den kommende teltholder med aktiviteter som eksempelvis et skydetelt og andet. Vi vil i hvert fald at have fokus på det, tilføjer Henning Bonde Christiansen.