Det er en lille by med en stor ringridning. Guderup har cirka 200 ryttere til ringridningen, men det er også en stor folkefest, der samler store dele af Als.

Nordals: Ringridningen i Guderup ligger geografisk fint placeret i forhold til at trække ryttere til søndagens ridning. Ringriderforeningens formand er Lotte Ellegaard, og hun forventer cirka ryttere. Dermed kandiderer selve ringridningen i Guderup til at være den største udenfor Sønderborg og Aabenraa. Tidligere sad Gråsten på den tredjeplads, men nu er den ikke større end Guderup.

- Det vigtige er ikke antallet, men om folk har en god dag, med en god ridning, hvor ingen kommer til skade, siger formanden. Men Ringriderfesten i Guderup er så meget andet end lige selve ridningen søndag.

- Det er også en byfest for byen - ja hele området. Vi har 250 pensionister til lottospil og hygge om lørdagen, hvor vi også har et stor børneland og cykelringridning, siger Lotte Ellegaard.

Ringriderfesten i Guderup handler også om mad. Ikke alene ringriderpølser - men fredag er der stor spisning i teltet med orkestret "Dreng på tur" og "John Mogensen Live". Lørdag er der stor buffet med danske og sønderjyske retter som "Kong Fiddes Livret" og hakkebøf med bløde løg. Så er der rideopvisning - dressur og voltigering. Om aftenen dans i teltet til professionelle DJs musik. Søndag er ringridningen højdepunktet, hvis man da ikke finder et gratis sildebord mere interessant - ligesom der er koncerter flere steder i byen med Broager Showband og Broager Pipes And Drums.

Det er en helt ny teltholder i Guderup i år. Tidligere har det været Heidi Frederikke Jørgensen og Brian Pedersen, der indtil for et par år siden drev Café Ib Rehné Cairo i Sønderborg, der har været teltholdere. Nu er det Marina Fiskenæs ved Gråsten, der står for maden og drikkevarerne.