Ringriderfesten er en stor byfest

Selv om ringridningen stadig er omdrejningspunktet, handler Gråsten Ringidning om så meget andet end heste og ryttere klædt i hvidt.

Gråsten: Det er tydeligt, at slotsbyen er klædt på til fest. Flagalléer overalt, og dronning Margrethe og flere andre fra den kongelige familie er i byen. Deres sommerhus ved søen midt i byen. Men i denne weekend festes der på ringriderpladsen og sportspladsen, for Gråsten Ringridning er en af de allerstørste ringridninger og bestemt en af største fester. Med stort tivoli og flere festtelte. Denne lummervarme lørdag var pladsen præget af de mange ringridere - til hest eller i pavilloner af teltdug, hvor der blev indtaget frokost og drikkevarer. Kaffe, kage og hyggesnak. Jo, ringriderne og deres familier - de forstår at hygge sig. Det er galt gemytligt, som det vistnok kan oversættes til. De holder især i og omkring galgerne, hvor der var flere hundred tilskuere. Andre bruger ringriderfesten som et udflugtsmål. Unge familier med børn i klapvogne, der gerne skifter med en plads i en af de kørende forlystelser. En racerbil, eller et jungledyr - som kører rundt og op og ned, og så skal der vinkes. Til mor og far - eller bedste. Kvinder og mænd fra uniformerede musikkorps blander sig med det sommerklædte folk, og der spises pizzaslices, hotdogs, pomfritter. is, øl og vand. Senere på dagen kommer de unge retur på pladsen og i teltene, når der skal festes igennem igen. Det blev der nemlig også fredag.

Men jeg køber en hest, når jeg bliver stor. Josefine, fem år og cykelringrider

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Se mig. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ramt af natten En flok unge fra Alkoholdet iklædt ultrakorte og stramme shorts i lyserød med kattekillinger på og meget stramme små korte T-shirts er ramt. For flere spillere ligger flade på græsset og sover. Enkelte har allerede kastet op. Men det fleste er i forbavsende højt humør her allerede tidligt på eftermiddagen ved Gråsten Ringridercup. Det er en fodboldturnering, hvor der spilles på to baner. Cirka 20 hold og 200 spillere deltager. - Vi fester også i tøjet i teltet i aften og nat, siger Alexander Rheimer. - Ja, det handler bare om at spille lidt bold, have det sjovt og hyggeligt, siger brormand Christoffer Rheimer. De er en stor vennegruppe, der har tilmeldt et hold til stævnet, der har været afviklet nu ti gange. Altid under Gråsten Ringridning.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Josefine på fem år stak lige otte af ti ringe. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tre kvinder i top Mens de lidt større børn dyster i de 14 galger med de firbenede dyr med talent for galop, så forsøger de små børn på pyntede cykler sig på jernhesten. - Jeg har ramt alle gange, lyder det fra Josefine på fem år. Hun hører til de sjældne overstikker, der er flere af ude i det vestsønderjyske. Men Josefine er skam fra Gråsten, og hun ender på flotte otte af ti ringe lørdag. Det får hun et smil og en anerkendende tommeltot op af sin onkel Claus Hissel fra Tumbøl. En af de helt store ringridere i Sønderjylland. Men Josefine er endnu ikke begyndt at ride. - Men jeg køber en hest, når jeg bliver stor, slår hun fast. Forældrene Bitten og Henrik Jochimsen må til at spare sammen, for her er et talent for at stikke ringe. Sidst på dagen - faktisk lige omkring kongeomridningen - varslede DMI skybrud. Næsten på slaget 17 åbnede himmelens sluser sig da også - ikke i et skybrud - men det regnede stærkt. 22 ryttere skulle i omridning, og lørdagskonge i Gråsten blev Anette Bonnichsen, Skærbæk. Kronprins Ditte Jørgensen, Dybbøl og prins Lea Schulz, Gredstedbro.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Alkoholdet tabte på banen, men var indstillet på at vinde i teltet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Uden mad og drikke, duer musikken ikke. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det var en lummervarm dag i Gråsten. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Kaffe og kage i teltet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard To og firbenede på tur. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard I fuld galop efter flere ringe. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Ringridning Gråsten.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Ringridning Gråsten. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Ringridning Gråsten. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Ringridning Gråsten. Foto: Hans Chr. Gabelgaard