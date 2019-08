Ringriderfesten efterlyser fortsat vinder af lotteribil

Sønderborg: - Hovedgevinsten, en Citroen C3 fra Erling Høi-Nielsen, venter fortsat på at blive afhentet. Jeg kan kun kraftigt opfordre alle, der har købt en af vores 15.000 lodsedler til endnu en gang at se i jakker, lommer, tasker og andre gemmesteder. Lodsedlen må jo være et eller andet sted. Sidste frist for at præsentere vinderlodsedlen er den 7. september kl. 24.00. Herefter bliver bilen solgt, siger formanden for Ringriderfestens lotteri- og tombolakomité, Asger Sandhøj.

Fortjenesten vil blive benyttet til at sørge for endnu flottere gevinster i lotteriet i 2020 og til ekstraordinære udlodninger til foreningslivet, lyder beskeden fra Ringriderfesten i Sønderborg. -Men vi håber naturligvis, at en vinder melder sig inden deadline, fastslår Asger Sandhøj.

Flere har henvendt sig med forskellige forklaringer og teorier om, at de kunne være vinderen. Men det er kun med den rette lodseddel i hånden, at man kan sikre sig en ny gratis Citroen C3.