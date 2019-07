Kegnæs Ringriderforening er i år flyttet fra den sædvanlige plads overfor Gåsvig kro til sportspladsen ved Kegnæs Forsamlingshus. Der vil også være en ny galge med "Træk & Trav" for børn, der ikke kan ride selv endnu.

Sydals: Ringriderfesten i Kegnæs har i mands minde været holdt på pladsen foran Gåsvig Kro. Men sådan bliver det ikke i år.

Festen rykker ind mod Sønderby på sportspladsen ved Kegnæs Forsamlingshus, og det skyldes, at der de seneste år har været trængt med pladsen.

- Vi har haft en del parkeringsvanskeligheder ved Gåsvig Kro. Der er ikke været plads til de mange hestetrailere og personbiler, så vi har nok også været lidt til gene for beboerne i området. Men det slutter i år, fortæller formanden for Kegnæs Ringriderforening Anne Mette D. Andersen.

Valget af den gamle sportsplads er truffet sammen med øgruppen, der gerne ser flere udendørs arrangementer på arealet.

- Det giver mere plads til publikum og til rytterne, så vi fortsætter nok med at bruge sportspladsen, siger Anne Mette D. Andersen.

Udover den nye placering vil der også være en ny "Træk & Trav"-galge for børn, der ikke kan ride selv. Her kan forældrene hjælpe til med at trække hesten hen til ringen.