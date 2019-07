Ringriderfest efterlyser vinder af kæmpestor hovedgevinst

Sønderborg: Har du købt en lodseddel i Ringriderfestens store lotteri i Sønderborg og har den nummer 8661.

Ja så er du den heldige vinder af en smart rød Citroën C3 Street 1,2 Pure Tech til en værdi af 131.000 kroner fra Erling Høi-Nielsen.

- Alle 15.000 lodsedler blev nærmest revet væk, og vi er ikke i tvivl om, at det er den flotte hovedgevinst, der har tiltrukket publikum. Netop derfor undrer det os, at den heldige vinder endnu ikke har kontaktet os, siger formanden for Ringriderfestens Lotterikomite, Asger Sandhøj Jørgensen.

Normalt henvender vinderen af hovedgevinsten sig hurtigt, men denne gang trækker det ud.

Han opfordrer derfor alle, der har køb en lodseddel til at tjekke deres kupon en ekstra gang.

Har lodsedlen nummer 8661 skal indehaveren kontakt komiteen på telefon 22 47 94 67 eller sende en mail til info@ringriderfesten.dk.

I fjor blev hovedgevinsten en Citroën C1 vundet af en familie fra Rødekro.