99 ryttere under galgerne i Kværs giver plads til forbedring, men der var også ringridning i Snogbæk, Bodum og Toftlund, og det var lidt for meget af det gode.

- Der var også ringridning i Snogbæk, Bodum og Toftlund i dag, og det gav for meget at vælge imellem. Vi har flere år undgået det uheldige sammenfald af ringridninger, men i år var der fuld plade på ringridninger samme dag i det sønderjyske. Vi skal ud at jagte unge ryttere til ringridningen i Kværs. Vi fedter ellers for dem med præmier og 100 kroner i hver deltagerkuvert i ponyringridningen, men det hjalp ikke i år, sagde formand Calle Lassen, der må konstatere, at trods fantastisk ringridervejr med blæst og sol, trak det ikke tilstrækkeligt med rytterekvipager af huse.

Kaufmann vandt igen

Konge blev den drevne Torben Kaufmann, Vollerup, med Torben Hansen, Bov, som kronprins og Hans Nicolaisen, Dybbøl som prins, så de kendte ringridere fra den jyske højderyg var til stede. I teltet befandt sig otteårige Christine Kaufmann, der er datter af vinderen og netop en af de ponyryttere, som Kværs gerne så flere af. Hun måtte ride med de voksne for ikke at blive alt for alene i galgen.

- Jeg er med til mange ringridninger hvert år sammen med min far. Min bedstefar er også med. Min hest hedder Boli og er 26 år. Min bedstefar arbejdede på en rideskole og fik at vide, at hvis han blev lidt længere og ikke gik på pension, kunne han få hesten billigere. Derfor fik jeg den, siger Christine Kaufmann om hesten, der er tre gange så gammel som hun selv.

- Jeg har en til, når Boli ikke holder mere. Den er fem år og 1,41 meter høj. Vi har flere heste. Når min far vinder, få jeg slik, hvis det er en del af præmien. Han går mest op i, hesten går godt, siger den erfarne rytterske.

- Det er ikke alle, der kender ringridning. Vi fortæller om det i skolen. Vore kammerater kender mest dressur og springridning, siger Christine Kaufmann og den niårige veninde Frida Jensen, Bolderslev, der begge skal til ringridning i Guderup søndag.