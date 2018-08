Ringe interesse: Lysabild dropper deres delebil

Lysabild: De seneste år har Lysabild haft en landsbybil, men nu er det slut, har landsbylauget besluttet.

- Den seneste statistik over brugen af vores landsbybil viser desværre, at den ikke er rentabel for os, skriver Lysabild Landsbylaug.

I april 2016 kom det sammen med laugene i Dynt-Skelde-Gammelgab og Kværs-Tørsbøl-Snurom med et i pilotprojekt, hvor borgerne kunne leje en bil for et mindre beløb. De to andre laug har allerede droppet bilen, og fra 1. oktober stopper den også i Lysabild.

- Den bliver simpelthen ikke brugt nok til, at det giver mening at beholde. Der er for få brugere, der benytter sig af bilen, og de der bruger den kører ikke ret mange kilometer. Så med andre ord kommer der ikke nok penge i kassen, skriver Lysabild Landsbylaug.

Bilen i Lysabild har i år været ude at køre 113 gange på tilsammen 8.677 kilometer. Der har været cirka ni forskellige brugere, men reelt set er der kun fire faste brugere. Der har været en indtægt på 2.312 kroner per måned, mens lejeudgiften er cirka 4.000 kroner om måneden.