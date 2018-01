Rigtige mænd dyster på Als

- Jeg var en halvfed håndværker og er endt med at blive en sundere, gladere og mere livsglad far og mand, siger Lindy Aldahl. I forlængelse af tv-serien er Rigtige Mænd blevet en hel bevægelse med tusindvis af deltager over hele landet. Alle mænd kan tilmelde sig gratis på www.rigtigemænd.dk. hvor de kan finde holdkammerater, træningsprogrammer, tage en Kraftkarl-test og få tip til sund mad.

Sønderborg: Sønderborg Kommune har koblet sig på Rigtige Mænd Sjakkets virtuelle og virkelige fællesskab, hvor man på nettet kan finde nye holdkammerater, man kan træne og hygge sig sammen med. På lørdag vil kommunen for første gang gennemføre en Rigtige Mænd Dysten, hvor 100 mænd kan tilmelde sig. De bliver delt på hold, som skal dyste i en række udfordringer som at slå søm i træ og spille hockey.

For at være med i Rigtige Mænd Dysten tilmelder du dig til projektleder for Rigtige Mænd i Sønderborg Kommune, Petra Grünewald - på tlf. 27 90 03 43 eller mail pegw@sonderborg.dk - og oplyser navn, alder, størrelse på T-shirt (M-XXXL) og eventuelle ønsker til, hvem du gerne vil på hold med. Det er gratis at være med, og det er ikke nogen betingelse, at man har kammerater, naboer, kolleger eller andre, man kender, der er med. De fleste hold sættes på dagen. Der lukkes ved 100 tilmeldte og efter først til mølle-princippet. Dysten foregår lørdag 13. januar klokken 12-18.

Kom så af sted

Der er allerede en del Rigtige Mænd-sjak i Sønderborg Kommune, og Sønderborg Kommune kører sideløbende endnu syv bootcamps for nye sunde mænd indtil juni 2019. Her samles en større gruppe mænd på typisk 15-16 i et døgn, hvor de udfordres fysisk, laver mad på primitiv vis og sover i naturen. Derefter mødes holdet i 19 uger en dag om ugen.

- Mænd dør generelt næsten fem år tidligere end kvinder. Mange får livsstilssygdomme og er ikke flinke til at gå til lægen. Når man bare er sig selv, er det sværere at komme af sted til fitness eller begynde på en idrætsgren. Men når flere med den samme udfordring mødes, så stiger motivationen. Så er de sammen og har det sjovt, siger Petra Grünewald, der er projektleder for Sund Mand Sønderborg.

Formanden for sundhedsudvalget, Helge Larsen, opfordrer mænd til at deltage.

- Der er kun plads til 100, så det er med at komme ud af starthullerne. En del, som har deltaget i foregående Rigtige Mænd-arrangementer i kommunen, er meldt til, men dysten den 13. januar er en god mulighed for alle andre til at komme i gang - måske med at realisere nogle nytårsforsætter? Hele ideen med Rigtige Mænd er, at det skal være sjovt at motionere og leve sundt, så jeg håber, at vi snart kan melde om fuldt hus. Ja, og så håber jeg, at der bliver et leben af koner, kærester og børn, som hepper. Det kunne være ret sjovt, siger han.