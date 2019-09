Rige kommuner henter penge i Sønderborg

En ny opgørelse over kommunal udligning viser, at de rige kommuner i Gentofte og Frederiksberg henter i alt 185 millioner kroner, fordi deres befolkningstal pludselig er nedskrevet. De 57 millioner kroner mister Sønderborg Kommune alene.

- Det er virkelig slemt det her. Vi er godt i gang med at arbejde med budgettet for næste år, hvor vi i forvejen kommer til at reducere vores udgifter med 80 millioner kroner. Hvis vi oveni skal reducere med 56,7 mio. kroner, så bliver det enormt svært at få driftsbudgettet til at hænge sammen uden at skære i kernevelfærden, siger borgmester Erik Lauritzen (S). - Det skinner i øjnene, at to rige hovedstadskommuner står for 185 millioner kroner, som flyttes fra fattige til rige kommuner. Det er ubegribeligt, at staten tillader, at to rige hovedstadskommuner skal have del i den her pulje. Det her understreger bare, at der snarest muligt skal laves en reform af udligningssystemet, så der kan rettes op på skævhederne mellem kommunerne, siger Erik Lauritzen.

Sønderborg: De to rige kommuner i hovedstadsområdet, Gentofte og Frederiksberg, har faldende indbyggertal - og derfor får de i alt 185 millioner kroner ekstra af staten fra 2020. Det viser foreløbige beregninger fra Social- og Indenrigsministeriet, og de mange penge tages især fra provinsen, hvor der i alt flyttes 270 millioner kroner. Sønderborg Kommune får 56,7 millioner kroner mindre i udligning fra staten til næste år. Det er ændringer i folketallet og samtidig er flere kommuner kommet med i ordningen og skal dermed have del i puljen, der er et nulsumsspil. Sønderborg straffes for, at befolkningstallet ikke længere falder så meget som tidligere.

Det skinner i øjnene, at to rige hovedstadskommuner står for 185 millioner kroner, som flyttes fra fattige til rige kommuner. Det er ubegribeligt, at staten tillader, at to rige hovedstadskommuner skal have del i den her pulje. Det her understreger bare, at der snarest muligt skal laves en reform af udligningssystemet.

Farvel til udlændinge

Sønderborg Kommune fik i 2019 170,4 mio. kroner fra puljen - i 2020 bliver tallet 113,7 mio. kroner. De lavere tilskud vil blive regnet ind, når byrådet i de kommende måneder skal vedtage budgettet for 2020.

Når befolkningstallet i Frederiksberg og Gentofte falder så markant, at de får del i udligningspuljen, så skyldes det, at de to kommuner i fjor gennemgik deres folkeregistre for udlændinge, der tidligere var udrejst, men fejlagtigt stadig registreret som borgere i kommunen. Det medførte et pludseligt fald i det officielle indbyggertal, og det betyder, at de to kommuner i 2020 modtager henholdsvis 117 og 68 millioner kroner i ekstra udligning fra befolkningstilbagegangskriteriet. Hvis ajourføringen af registeret var sket løbende, ville de to kommuner slet ikke være berettiget til tilskud fra befolkningstilbagegangskriteriet.

Det er ikke kommet som en tyv om natten, at provinskommunerne ville miste millioner af kroner til Gentofte og Frederiksberg. For allerede i vinter var det kendt, at netop de to kommuner havde nedskrevet deres befolkningstal - og dermed stod til en samlet trecifret milliongevinst.

De næsten 57 millioner kroner Sønderborg Kommune mister - er alene på dette ene kriterium. Det samlede resultat af udligningen er endnu ikke kendt.