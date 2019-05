Rico er Sønderjyllands store målsluger

Den 27-årige Rico Melms har scoret 10 mål i den samme serie 3-kamp. Det skulle være danmarksrekord. I årets første seks kampe har han nu scoret 24 mål. Han gider ikke spille på et højere niveau, for han vil ikke træne flere gange om ugen.

Sønderjylland: Det er en tætbygget fodboldspiller - Rico Melms fra Gråsten Boldklub. 100 kilogram. Mest muskler. Han er 27 år, og faktisk begyndte han først at spille seniorfodbold for et par år siden. Men nu har han i årets første seks kampe lavet 24 mål. 10 alene i kampen mod SUB Sønderborg Inter, der godt nok også blev besejret med 20-0.

- De gav helt op. Altså når man er bagud 6-0 efter 20 minutter, så ..., siger Rico Melms og smiler. Han har en skade i sin højre arm, men pakkede den ind i gaze og var klar til topopgøret i Løjt, hvor de to hold mødtes. Begge ubesejrede. Gråsten Boldklub med 15 point og en målscore på 41-1. Løjt IF med 15 point og 25-2.

- Vi har et rigtig godt hold her i Gråsten i år. Der er to-tre unge spillere, der har været med på Danmarksserieholdet i FC Sønderborg, men de vil hellere det sociale herude, siger Rico.

Han har også selv i mange år foretrukket at gå i byen og feste. Da han blev 17, droppede han fodbold, og han begyndte faktisk først igen som 25-årig.

- Jeg har altid scoret mange mål. Jeg har en god målnæse og er god til at vende mig i feltet og få afsluttet. Jeg er fysisk stærk, løber rimelig hurtigt. Jeg scorede også mange mål som ungdomsspiller, men jeg har aldrig før scoret 10 mål i en turneringskamp. Det var ham Bob fra DBU-Jylland, der ringede til mig. Han sagde, at det havde de aldrig hørt om før i serie 3. Så jeg tror, det er danmarksrekord, siger Rico.