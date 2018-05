Revypremiere med kendte ansigter blandt publikum

Kendisserne var mødt talstærkt op for at se årets udgave af Sønderborg Sommerrevy der havde premiere i aftes.

Sønderborg: Lørdag aften var der premiere på årets udgave af Sønderborg Sommerrevy. Mens mange nød en varm sommeraften i haven, havde 500 revyglade publikummer taget turen til Comwell Sønderborg for at få et godt grin og noget godt at spise. Selvom revyen er blevet en fast tradition for mange, var denne aften speciel. For første gang var det nemlig uden revymand Leif Maibom på scenen, men naturligvis var Maibom med - bare i salen i stedet for.

Titlen på årets revy er 'Før var vi alle i samme båd', og på scenen kan man opleve Jeanne Boel, Lone Rødbroe, Asger Rehr, Karsten Jansfort, Bjarne Antonisen og bag tangenterne Thomas Pakula. Sidste år så 25.808 publikummer revyen, der også vandt titlen som 'Årets Revy'.

Traditionen tro var kendisserne mødt op til premieren lørdag aften, og der blev snakket, mens der blev serveret forfriskninger til at holde temperaturen nede med.

Revyen spiller frem til slutningen af juli, men vil man se den i år, skal an ikke vente for længe med at bestille billetter.