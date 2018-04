Revyholdet går i gang med prøver i Sønderborg

Sønderborg: Revyholdet står på scenen i Sønderborg Teater og synger 'Det er risengrød' med høje stemmer.

Smilene er store, og der bliver grinet en hel del. Revyholdet er gået på scenen til ære for pressen, men senere skal holdet i gang med de første prøver på Sønderborg Sommer Revy.

Revyholdet består af kunstnerisk direktør Jeanne Boel samt skuespillerne Asger Reher, Bjarne Antonisen, Lone Rødbroe og Karsten Jansfort samt kapelmester Thomas Pakula. Direktør Leif Maibom er trådt et skridt eller to tilbage og har overladt arbejdet med skuespillerne til Jeanne Boel.

Leif Maibom går rundt på scenen og tager billeder af holdet med sin mobiltelefon.

De nye direktørroller er et led i et glidende ejerskifte, hvor Jeanne Boel og hendes mand, Klaus Kristensen, overtager revyen fra Leif og Johnna Maibom. Leif Maibom er glad for at slippe for prøvefasen på seks uger samt de mange kasketter som blandt andet direktør, instruktør og presseansvarlig.

- Det er lidt underligt. Og det vil være løgn at sige, at der ingen forskel er. For det er der. Jeg har altid haft svært ved prøveforløbet, da jeg er selvudlært. Jeg var altid lettet, når vi gik i gang med forestillingerne. Jeg kan bedre lide at spille for et rigtigt publikum. Med årene er jeg også blevet mere træt. I slutningen af revyen var jeg slidt. Nu har jeg sluppet arbejdet med revyholdet, så det stress er væk, smiler Leif Maibom.

Han er begyndt at spille golf hver torsdag, men rejser ikke væk, mens revyen kører i Sønderborg.

- Jeg er der, hvis Jeanne har brug for hjælp. Men Johnna og jeg tager nok rundt til de andre revyers premierer, siger Leif Maibom.

Han har rollen som administrerende direktør, presseansvarlig og har skrevet halvdelen af årets revytekster. Han har i år også skrevet tekster til Rottefælden i Svendborg, Cirkusrevyen samt Odense Sommerrevy.

- Det er jo det, jeg holder af. Teksterne til årets sommerrevy er satiriske. Og så er der de latterlige pjatteting uden indhold. Den slags skal også være der, siger Leif Maibom.