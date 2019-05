Revy midt i valgkampen: Sønderborg Sommer Revy får breaking news

Sønderborg: Humøret er som altid tårnhøjt, når revyholdet ved Sønderborg Sommer Revy samles til prøverne på Sønderborg Teater en måned før premieren. Tirsdag blev holdet og årets temaer præsenteret for pressen et par timer efter, Lars Løkke Rasmussen havde udskrevet valg til Folketinget.

- Er der ikke nogle, der vil tage et billede af mig, siger Tom Jensen med høj, forvrænget stemme ud i lokalet, mens han smiler.

Revyholdet er klar til, at være på under årets revytitel 'Sidste nyt fra Latterfronten'.

Det usikre tidspunkt for folketingsvalget har givet udfordringer for kunstnerisk chef Jeanne Boel.

- Vi kunne godt have ønsket os, at det valg lå på et andet tidspunkt af året. Vi har gjort det, at der kommer breaking news under revyen. Det gør revyen mere aktuel, at vi kan putte breaking news ind på udvalgte steder i revyen. Det bliver korte, dugfriske indslag, der kommer med en kommentar til en højaktuel nyhed. Det bliver Danmarks sjoveste revy, siger Jeanne Boel.