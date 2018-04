Restauratør må igen udskyde åbning af ny café

Udlejerens arbejde med at få byggetilladelser på plads trak ud på grund af nabohøringer ud, og siden viste selve ombygningen sig at blive mere omfangsrig og kompliceret end først antaget.

Sønderborg: Forvandlingen af Café Figo til Hr Jessen på Rådhustorvet bliver ved med at trække ud. For anden gang er åbningen nu blevet udskudt.

Gammel Sønderborg-dreng

Nu er førstesalen på en bagbygning også blevet fjernet. Den gamle gårdhave er væk og blevet inddraget til nyt caféområde. Her er omkring ti håndværkere nu i gang med et omfattende byggeri, der blandet også kræver ny kloakering.

Der er ved at blive opført nyt køkken, toiletter og ekstra 100 kvadratmeter spiseplads. Den ny café vil dermed kunne deles i to. Der er også ved at blive bygget to lejligheder på førstesalen.

- Jeg tror, det bliver godt, når det hele er færdigt, siger Leif Jessen.

Han endnu ikke har kunnet ansættes folk, fordi byggeriet har trukket ud, ligesom han heller ikke har kunnet kommet videre med indretningen. Sidstnævnte er et Odense-firma hyret ind til at stå for, når den dag kommer.

Leif Jessen er gammel Sønderborg-dreng med over 30 år erfaring i restaurationsbranchen. Han har tidligere haft First Floor på Store Rådhusgade (i dag Buddy Holly) samt Café au Lait og Propperiet på havnefronten.