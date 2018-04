Rensningsanlæg til 300 millioner kroner

Sønderborg: Der blev nikket ja hele vejen rundt om byrådsbordet, da politikerne skulle tage stilling til en sag om igangsættelse kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for et helt nyt rensningsanlæg på Vestermark nær Kær.

Det er Sønderborg Forsyning A/S, som ønsker at etablere et nyt rensningsanlæg for at samle spildevandsrensningen i ét anlæg. Samlet pris omkring 300 millioner kroner.- Det kan måske undre, at det er billigere at bygge nyt end udbygge det gamle. Sagen har da også givet bekymringer fra borgere om lugt og udseende, sagde Venstres Tage Petersen.

Men sagen blev sat i gang i politisk enighed blandt andet med en miljøvurdering af plangrundlaget og en miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM).