Hverken Knud Erik Heissel eller Meldgaard Miljø er overraskede over, at affaldsudbuddet nu skal gå om efter en alvorlig regnefejl i vinderbuddet fra Sønderborg Forsyning.

Et vinderbud der nu har vist at indeholde en regnefejl i millionklassen og har medført, at bestyrelsen i det kommunale forsyningsselskab har besluttet, at udbuddet skal gå om.

Byder igen på opgaven

Transportens Arbejdsgivere og ITD - brancheorganisation for den danske vejgodstransport har sammen med Meldgaard Miljø og Knud Erik Heissel kraftigt kritiseret Sønderborg Forsynings håndtering af skraldeudbuddet og bedt om aktindsigt i beregningerne bag Sønderborg Forsynings kontrolbud.

I begyndelsen afviste både ledelse og bestyrelsen kritikken, men efter nogle dage fik den rejste kritik alligevel bestyrelsen i Sønderborg Forsyning til at bede ledelsen om at gennemgå egne og rådgivers beregninger en ekstra gang. Her fandt man en alvorlig tastefejl.

- Vi er glade for, at de har fundet ud af, de har lavet en fejl i stedet for at fastholde en arrogant holdning, siger Henrik Meldgaard.

Både Meldgaard Miljø og Knud Erik Heissel har tænkt sig at byde ind, når renovationen i Sønderborg Kommune igen kommer i udbud.