RenoNorden skal samle affald i Sønderborg

Der er virksomheden RenoNorden A/S, der fra 2020 skal stå for indsamling af affald i Sønderborg Kommune. De vil levere den bedste service til den laveste pris, siger formand for Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen.

Det blev RenoNorden A/S, der vandt udbuddet om indsamlingen af restaffald og genbrugsmaterialer i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsynings bestyrelse agter at indgå kontrakt med RenoNorden A/S, der betyder, at virksomheden overtager affaldsindsamlingen fra midten af 2020. Det sker efter et kaotisk forløb, hvor Sønderborg Forsyning i første omgang vandt udbuddet, men det viste sig senere, at der var begået en kæmpestor regnefejl. Derfor måtte udbuddet gå om, og her er det altså RenoNorden A/S, der har vundet.

- RenoNorden A/S har budt ind med en løsning, der på alle måder lever op til vores krav om miljøhensyn og samtidigt leverer den bedste service til den laveste pris, fortæller bestyrelsesformand i Sønderborg Forsyning Tom Hartvig Nielsen i en pressemeddelelse.

Næstformand i Sønderborg Forsynings bestyrelse Peter Hansen uddyber i samme pressemeddelelse:

- Som det er beskrevet i Affaldsplanen 2019-2030, står vi i Sønderborg Kommune over for en lang række forandringer i forhold til den måde, hvorpå vi sorterer vores affald. Ved at indgå kontrakt med RenoNorden A/S sikrer vi, at affaldsindsamlingen er i gode, erfarne hænder.