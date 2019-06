Rema i Høruphav er blandt Danmarks bedste

Én af vinderne blev Rema 1000 i Høruphav, som blev kåret som sin regions bedste butik - og butikkens ansatte blev fejret i Boxen foran tusindvis af kolleger. Butikkens regionschef, Pernille Krøyer, fremhæver butikkens generelt meget høje standard og kundeservice som to vigtige faktorer, der har betydning for kåringen.

Høruphav: 8400 Rema 1000-ansatte fejrede forleden 25-års jubilæet for discountkæden i Danmark. Det skete til en stor fest i Boxen i Herning. Et af aftenens indslag var kåringen af den bedste butik i hver af kædens 13 regioner.

Glad for anerkendelsen

- Kim driver butikken med et stort hjerte, han er en afholdt og respekteret kollega, som gerne trækker en dag ud af kalenderen for at hjælpe andre. Han er et fremragende eksempel på, hvordan man vokser ved at turde udfordre og sætte sig høje mål, siger Pernille Krøyer.

Den 46-årige købmand, Kim Michaelsen, har dog også svært ved at få armene ned efter weekendens kåring.

- Der er så mange butikker i vores region, som gør det rigtigt godt, så det er en enorm stor anerkendelse af vores arbejde, siger Kim Michaelsen.