Regulativ om udskænkning skal få øllet til at skumme på fredelig vis

Med en lempelse af teksten om retten til udskænkning på torve og pladser håber politikere og forvaltning at have skabt ro over kommende arrangementer især på torvet i Gråsten.

GRÅSTEN: Sidste sommer gik bølgerne højt om udskænkning og servering ved arrangementer på Torvet i Gråsten. Siden har politikere og forvaltning forsøgt at mægle mellem parterne og lande en løsning, der kan stille alle tilfredse, så der bliver skabt ro om udeserveringen. Stridens kerne var, eksisterende etablissementer ved pladser og stræder kunne afgøre, hvem der må tjene på udskænkning og servering ved arrangementer. Andre restauratører og foreninger følte, de blev udelukket fra at tjene en skilling på offentlige arrangementer, som eksempelvis handelsstanden i Gråsten står for. Restaurant Det Gamle Rådhus ville være ene om at "regere" på rådhustorvet, mente kritikerne, der truede med at flytte samtlige musikarrangementer et andet sted hen. Nu er der sendt et nyt regulativ i høring, der gerne skal stille parterne tilfredse.

- Vi har gjort en ihærdig indsats for at prøve at formidle, så alle kan være der. De to parter omkring rådhustorvet var en overgang temmelig langt fra hinanden, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten, der håber, der nu falder ro over øl-udskænkningen ved sommerfester og musikarrangementer i slotsbyen.