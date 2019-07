Regnvejr ødelagde krydstogt-festivitas

Sønderborg: Alt var gjort klar ved havnen og slottet. I midtbyen var forretningerne åbnet en time før end vanligt. På nedre del af Perlegade stod forretningsfolket i telte med et "Mini street food market".

Men en ting havde Karsten Schøn fra Seadane Travel og forretningsfolket ikke taget højde for. Elendigt vejr og regn hele formiddagen. Heldigvis klarede det op til middag, så sønderborgere og andre gæster kunne hygge sig med musik og alle andre herligheder i midtbyen, mens MS Albatros sejlede mod Bremerhafen, hvor krydstogtet sluttede efter 14 dage i de nordiske og baltiske lande.

- Det er bare ærgerligt, konstaterede Karsten Schøn med regnhætte over hovedet og spejdende ud over Søndertorv og havnebassinet, hvor to store "redningsbåde" sejlede i pendulfart med gæster fra det tyske krydstogtskib MS Albatros, som lå for anker på Sønderborg Bugt.

I modsætning til sidste år i oktober, hvor krydstogtskibet Saga Pearl med 480 passagerer var forsinket et par timer, så ankom MS Albatros før end planlagt med 830 krydstogtgæster.

Karsten Schøn fortæller, at krydstogtskibet var på Sønderborg Bugt allerede kl. 5.30 og de første passagerer var i land kl. 6.05. Præcis kl. 12.00 var der afgang fra Sønderborg Bugt med kanonsalut fra den syv mand store deling fra De Jydske Landsoldater.

Avisens udsendte spurgte flere af de tyske gæster, hvornår krydstogtskibet ankom til Sønderborg Bugt. De kunne de ikke svare på. De lå i kahytterne og sov.

Et ægtepar fra Kiel gik en tur tidligt om morgenen i den mennesketomme gågade. De havde aldrig været i Sønderborg før.

- Et fint lille sted, konstaterede ægteparret, inden de vendte tilbage til trappen ved Søndertorv for at blive sejlet tilbage til MS Albatros.