Regler, blanketter og skemaer: Papirjungle dræber foreningslivet

Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt (Sl.P.) har en ambition om generelt at reducere omfanget af regler, blanketter og skemaer og dermed fritage foreningerne for overflødige administrative forpligtelser.

Sønderborg: For et par år siden gik små foreninger nærmest i sort, da en simpel ansøgning til politiet blev ændret til en omstændelig procedure, hvor ansøgningen skal igennem alle offentlige instanser lige fra Sønderborg Brand og Redning, Sønderborg Kommune og politiet.

Altså en ansøgning på engang til alle offentlige instanser og dermed en ansøgning på mange sider.

En af de frivillige foreninger, som bøvler med papirjunglen er Elstrup Mølles Venner, der arrangerer forskellige arrangementer for at skaffe penge til at få Elstrup Mølle sat i stand.

Formanden for Elstrup Mølles Venner", Carsten Sahl Andersen, har i et læserbrev gjort opmærksom på, at han frustreret over udfyldning af formularer, skitser og tegninger. Carsten Sahl Andersen går endda så vidt, at han siger, at han er formand for Elstrup Mølles Venner - lidt endnu.

- Er der nogen, der har lyst til at være frivillig i forskellige foreninger. Så skal man da vist være pensioneret, eller arbejdsløs, for det tager meget tid, spørger Carsten Sahl Andersen.